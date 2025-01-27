Доступность RT в Индии является наглядной демонстрацией отношения государства к свободе прессы. Об этом заявил индийский посол в России Винай Кумар в беседе с RT .

Дипломат дал эксклюзивное интервью, приуроченное ко Дню Республики. В ходе разговора он указал на серьезность проблемы недостоверной или искаженной информации.

«Особенно в наши дни, когда все мы так много сведений черпаем в соцсетях — на индивидуальной основе», — добавил Кумар.

По его словам, вещание RT для индийской аудитории показывает точку зрения страны касательно свободы СМИ. Посол согласился, что доступность подобных каналов на Западе помогла бы расширить взгляды многих граждан.