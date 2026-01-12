Посол Китая в РФ Ханьхуэй отметил роль гуманитарного сотрудничества в развитии двусторонних связей
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй дал интервью Life.ru. В беседе он прокомментировал взаимодействие стран.
Дипломат подчеркнул значимость гуманитарного сотрудничества между Россией и Китаем. По его словам, такие связи способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.
«Сотрудничество в данной сфере позволяет дружбе между Китаем и Россией выходить за рамки межправительственного уровня и распространиться на широкие слои общества», — отметил посол.
Он также прокомментировал взаимодействие в сфере образования. Ханьхуэй указал на последовательное развитие китайско-российского института фундаментальных исследований.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте