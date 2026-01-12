Посол Китая в РФ Ханьхуэй отметил роль гуманитарного сотрудничества в развитии двусторонних связей

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй дал интервью Life.ru . В беседе он прокомментировал взаимодействие стран.

Дипломат подчеркнул значимость гуманитарного сотрудничества между Россией и Китаем. По его словам, такие связи способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.

«Сотрудничество в данной сфере позволяет дружбе между Китаем и Россией выходить за рамки межправительственного уровня и распространиться на широкие слои общества», — отметил посол.

Он также прокомментировал взаимодействие в сфере образования. Ханьхуэй указал на последовательное развитие китайско-российского института фундаментальных исследований.