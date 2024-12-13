Посол Келин сообщил, что у России и Великобритании сейчас нет «политического процесса»

Чрезвычайный и полномочный посол РФ Андрей Келин в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил, что у России и Великобритании сейчас нет «политического процесса».

Он отметил, что британцам не удалось объяснить, по каким причинам они закрыли военный канал с Россией. При этом посол подчеркнул, что Москва всегда остается готовой к диалогу по любым вопросам.

«Каналы все открыты у нас, кроме военного — они его сами закрыли. Я не знаю зачем. Я спрашиваю: „Зачем вы это сделали?“ Они говорят: „Мы хотели дать сигнал“», — процитировал диалог с британскими чиновниками Келин.

Российское посольство работает в Великобритании если и не во враждебной обстановке, то точно в окружении противников, добавил дипломат.