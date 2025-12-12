Посла России Нечаева вызвали в МИД Германии

Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, причиной вызова стали обвинения в адрес России в кибератаках и шпионаже. Представитель МИД заявил, что Германия внимательно следит и принимает меры.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что бундесвер разработал секретный план на случай вооруженного конфликта с Россией. Объем документа — около 1,2 тысячи страниц, по нему Германия должна стать ключевым транзитным коридором для переброски 800 тысяч военнослужащих НАТО на восток. Для этого будут использовать морские и речные порты, железные и автомобильные дороги.