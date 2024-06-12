Посла Австрии вызывали в МИД до выдворения российского журналиста

Австрийского посла Вернера Альмхофера вызывали в МИД России для выяснения претензий Австрии в отношении российских журналистов, но не получили внятного ответа. Это было примерно за две недели до выдворения корреспондента Ивана Попова, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

«Мы провели встречу, примерно часовую, в ходе которой пытались понять, какие претензии есть у австрийской стороны к российским журналистам. Нам не было сказано ничего. Была зачитана какая-то формулировка, что по линии какого-то из ведомств <…> есть какие-то формальности, которые они могли бы увязать», — отметила Захарова.

По словам дипломата, конкретного названия отдела или контакта человека, к которому российские журналисты могли обратиться по этому вопросу, посол не предоставил.

Заявив протест против отношения к представителям прессы, МИД «перешел в позитиву» и предложил Австрии «найти какие-то развязки», принять «взаимоприемлемые решения». Австрийский посол пообещал сделать все возможное, но сложилось впечатление, что он «слабо владеет ситуацией» и по факту мало что может сделать, добавила Мария Захарова.

Россия, в свою очередь, решила отозвать аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг. В МИД предупредили, что если дискриминация российских представителей СМИ в Австрии продолжится, ответные меры затронут и ее журналистов.