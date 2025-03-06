ПОРА провел сессию, посвященную корректировке Стратегии развития Арктической зоны

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) провел стратегическую сессию, посвященную корректировке Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации. Главной задачей мероприятия стала адаптация стратегии к современным вызовам и требованиям, сообщило СМИ .

В сессии участвовали представители университетов, федеральных ведомств, Государственной Думы и деловых кругов. Участники выработали предложения по приоритетам развития региона, учитывая актуальные реалии и потребности.

Стратегическую сессию в Проектном офисе развития Арктики открыл губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Он подчеркнул значимость оперативного реагирования на изменения в технологических процессах. Затем директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов представил участникам текущие показатели развития Арктической зоны, оценивающие эффективность действующей стратегии.

Эксперты подчеркнули важность регулярного мониторинга показателей стратегических документов и их пересмотра в свете меняющихся обстоятельств. Это позволяет повысить эффективность государственной политики и избежать реактивного реагирования на изменения.