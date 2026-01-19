Попытку присоединения Гренландии к США связали с импичментом Трампа

Политолог Михаил Синельников-Оришак оценил попытку Дональда Трампа приобрести Гренландию как вероятный фактор, способный запустить процедуру импичмента. В интервью «Ридусу» он подчеркнул, что желание присоединить территорию острова к США является результатом амбиций президента, мечтающего оставить исторический след в преддверии празднования 250-летия независимости США.

Синельников заметил, что потенциальные преимущества присоединения Гренландии весьма сомнительны. Хотя территория располагает запасами полезных ископаемых, разработка месторождений сопряжена с большими техническими и финансовыми трудностями. Создание крупных военных баз также представляется экономически невыгодным решением.

Исходя из этих соображений, политолог полагает, что попытка поглощения Гренландии может восприниматься конгрессом США как необоснованное и ненужное начинание, ставящее под сомнение компетентность и адекватность президента. Следовательно, стремление Трампа закрепить свое имя в истории путем территориальной экспансии может оказаться контрпродуктивным и привести к процедуре отстранения его от должности.