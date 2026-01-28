Отставной офицер Вооруженных сил России Михаил Тимошенко в беседе с «Ридусом» выразил мнение о заявлении президента США Дональда Трампа, который пообещал отправить флотилию боевых кораблей к берегам Ирана. По словам полковника, вероятность военного нападения на высшие государственные институты Ирана велика, особенно если произойдет эскалация конфликта.

Возможные действия США включают нанесение ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Ирана, а также атаку на руководство страны. В ответ Иран попытается нанести контрудары по военным базам США, расположенным на берегу Персидского залива, и, возможно, атаковать корабли ВМС США подводными лодками.

Тимошенко подчеркнул, что проведение наземной операции против Ирана в ближайшее время маловероятно, так как у США недостаточно военных ресурсов для полноценного вторжения. Текущая ситуация остается нестабильной, и Трамп сохраняет возможность нанесения ударов по Ирану в зависимости от развития событий.

Причины обострения ситуации включают девальвацию иранской валюты и последующие народные протесты, которые привели к массовым беспорядкам и столкновениям с силами безопасности. Протестующие требуют реформ и изменения политического устройства страны, что повышает напряженность и порождает необходимость оперативного реагирования.