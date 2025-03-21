Полковник Матвийчук усмотрел попытки демонизации России в учениях Швеции

Швеция проводит в Арктике военные учения, направленные на противостояние российской стороне. Данные мероприятия носят исключительно политический характер, заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с « Известиями ».

Эксперт напомнил, что Россия никогда не угрожала Швеции, а, наоборот, искала пути взаимодействия.

«Швеция — это неофит НАТО, ей нужно сейчас доказать верность этому блоку, политика поэтому и построена на русофобии, чтобы торговать русофобией», — высказался специалист.

В учениях Матвийчук усмотрел пропаганду и попытки демонизировать Россию. Власти Швеции стараются запугать граждан угрозой от России, добавил полковник.