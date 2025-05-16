Полковник Матвийчук назвал нереалистичными планы Макрона по ядерному оружию в ЕС

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал намерение президента Франции Эммануэля Макрона разместить авиацию с ядерным оружием на территории других стран Евросоюза. Об этом сообщил « Инфо24 ».

По его словам, соответствующее вооружение будет направлено против России, однако сами по себе планы отличаются нереалистичностью.

«У Франции всего лишь 260 самолетов, которые способны нести ядерное оружие. Этого количества даже для Франции недостаточно, а Макрон хочет еще и Европу взять под свой „ядерный зонтик“», — пояснил специалист.

Он также подчеркнул, что военное командование России примет контрмеры: авиабазы с французскими самолетами окажутся под прицелом российских комплексов ПВО и крылатых ракет, а в случае необходимости ВС РФ нанесут точечный удар по местам базирования.