Политтехнолог Баширов счел высокой вероятность встречи Путина и Трампа в Китае

Политтехнолог Марат Баширов в эфире радиостанции Sputnik оценил шансы встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Специалист назвал очень высокой вероятность проведения мероприятия с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Собрание приурочат к празднованию 80-летия победы во Второй мировой войне, считает аналитик.
Баширов напомнил, что в боях принимали участие и советские, и китайские войска. По его словам, в этой связи Китай организует соответствующее мероприятие; российский лидер уже дал согласие на визит.
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