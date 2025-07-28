Политтехнолог Баширов счел высокой вероятность встречи Путина и Трампа в Китае

Политтехнолог Марат Баширов в эфире радиостанции Sputnik оценил шансы встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Специалист назвал очень высокой вероятность проведения мероприятия с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Собрание приурочат к празднованию 80-летия победы во Второй мировой войне, считает аналитик.

Баширов напомнил, что в боях принимали участие и советские, и китайские войска. По его словам, в этой связи Китай организует соответствующее мероприятие; российский лидер уже дал согласие на визит.