Политтехнолог Баширов назвал средства доставки проблемой договора РФ и США по ядерному вооружению

Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал основную сложность договора РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Как пояснил специалист, проблема документа заключается не в количестве боевых головок и бомб, а в средствах доставки.

«Потому что вполне приличную бомбу ядерную можно на сегодняшний день доставить ракетой, которая запускается с небольшой лодки размером 30 метров в длину», — отметил аналитик.

Он также добавил, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих публикациях привлекает внимание к проблеме возможного наступления ядерной зимы.