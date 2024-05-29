Полицейские задержали во Франции 10 представителей чеченской диаспоры

Во Франции провели масштабную полицейскую операцию, в результате которой задержали 10 членов чеченской диаспоры. Об этом сообщил сайт France Info .

По данным издания, задержанные чеченцы якобы могут быть причастны к организации радикальных исламистских группировок.

В полиции уточнили журналистам, что операции по задержанию чеченцев провели одновременно в 12 городах Франции, в том числе в Реймсе, Страсбурге, Тулузе и Лилле.

Ранее в Париже прошли беспорядки с участием нескольких сотен радикалов. Полицейским пришлось разгонять демонстрантов дубинками и слезоточивым газом.