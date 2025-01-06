Политолог заявил о формировании Путиным третьего мирового полюса без КНР

Президент Владимир Путин формирует третий мировой полюс, но без Китая. Об этом Ura.ru рассказал политолог Олег Барабанов.

По словам эксперта, в полюс входят страны, перешедшие «красную черту» для Запада.

«Уже появилось несколько экспертных мнений, в которых Россию называют третьим полюсом. Иначе говоря, есть США, есть Китай, а есть Россия — третий полюс, абсолютно отдельный от Китая», — объяснил специалист.

К государствам нового мирового полюса можно отнести Венесуэлу, Иран и Белоруссию. В списке также есть Зимбабве и Северная Корея. Китай все больше давит на Россию в попытках добиться перемирия на Украине, но российские власти хотят добиться окончательного разрешения конфликта, а не некой паузы, напомнил политолог.

Китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй ранее заявил о планах КНР усилить стратегическую координацию с Россией. По его словам, двусторонние отношения государств находятся на самом высоком уровне за всю историю, сообщил RT.