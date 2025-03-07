Политолог Васильев: Трамп за короткое время поставил под угрозу контакты с ЕС

Лидеры Евросоюза встретились в Брюсселе для обсуждения вызовов в сфере безопасности и неопределенности в отношениях с США. В беседе с « ФедералПресс » свое мнение высказал политолог Леонид Васильев.

По его словам, европейские руководители должны уже сейчас принимать меры по укреплению обороноспособности.

«Уповать на смену повестки в Белом доме — слишком опрометчиво, равно как и ожидать прихода новой администрации через четыре года», — заявил эксперт.

Он также отметил, что за короткое время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп смог поставить под угрозу механизмы сотрудничества с ЕС, которые прошли проверку десятилетиями.

Аналитик обратил внимание на ограниченные возможности Евросоюза, которые особенно заметны в контексте помощи украинской стороне. Итоговый проект заявления саммита, напомнил политолог, не содержит пункт о предоставлении Украине новой поддержки в размере 20 миллиардов евро (почти два триллиона рублей).