Политолог Вакаров: Россия будет договариваться с США по украинскому вопросу

Политолог Василь Вакаров в беседе с радио Sputnik порассуждал, почему переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа все еще не состоялись.

Собеседник заявил, что сейчас политикам тяжело договариваться о чем-либо.

«Политики-реалисты говорят: „У тебя есть электричество и армия? Значит, ты сильный, у тебя хорошие позиции, вперед — мы с тобой будем договариваться. Если у тебя этого нет, значит, ты — лузер“», — сообщил политолог.

Вакаров уверен, что по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта Россия будет договариваться именно с США. Он вспомнил слова Трампа, который говорил, что готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.