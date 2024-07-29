Политолог Ципис заявил, что Турция может войти в Израиль

Если Израиль не ограничит проведение военных действий в секторе Газа и в Ливане, то Турция может принять участие в конфликте. Об этом НСН заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.

Турция может вторгнуться в Израиль так же, как это происходило в Нагорном Карабахе и Ливии, о чем и заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Эксперт Ципис добавил, что подобные высказывания являются необходимой реакцией на агрессию по отношению к мусульманам.

По словам эксперта, заявление Эрдогана имеет как внутреннюю, так и внешнюю направленность. С точки зрения внутренней политики, Турция — одна из крупнейших мусульманских стран на Ближнем Востоке, и весь мир религиозных представителей обращает внимание на Эрдогана, ожидая от него реакции на действия Израиля против «Хезболлы» и ХАМАСа.

Если турецкий лидер не выскажет свою позицию, это может не встретить понимания в исламском мире, поэтому ему иногда необходимо делать подобные «заявления», чтобы продемонстрировать свою солидарность с мусульманами, подчеркнул Ципис.