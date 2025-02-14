Спецпосланник США Кит Келлог заявил, что Западу необязательно официально признавать утраченные Украиной территории. В беседе с сайтом « Взгляд » ситуацию прокомментировал политолог Станислав Ткаченко.

Декларация Самнера Уэллеса по Прибалтике, на аналогию с которой и ссылается американский служащий, — продукт предвоенной эпохи, заявил эксперт.

«ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате народного референдума, а не какого-то соглашения о разделе сфер влияния», — напомнил специалист.

По его мнению, заключение соответствующего соглашения выглядит сомнительно. В США, добавил политолог, желают добиться ослабления России для дальнейшей «дружбы» против Китая.