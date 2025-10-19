Политолог Ткаченко посоветовал не ждать окончательного соглашения после дискуссии в Будапеште

Политолог, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко прокомментировал возможную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

По словам эксперта, Трамп выразил готовность встретиться с Путиным, чтобы представить все возможные доводы для достижения перемирия. Несмотря на трудности, украинские войска продолжают удерживать позиции под давлением наступающей российской армии.

«Никто не может предсказать, как пойдет дискуссия в Будапеште, но легко предположить, что на столе точно не будет никакого окончательного соглашения — по типу того, какое было заключено по примирению в секторе Газа», — отметил аналитик.

Он также напомнил, что украинская сторона демонстрирует нежелание идти на компромисс, а европейские союзники активно поддерживают продолжение боевых действий еще как минимум на три года.