Политолог Павел Тимофеев выразил мнение о падении привлекательности Европейского союза вследствие усиливающихся разногласий среди государств-участников. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Эксперт указал на внутренние конфликты в ЕС, особенно ярко проявляющиеся в сферах внешней и оборонной политики. По его словам, первоначально созданный союз обеспечивал своим членам стабильность, безопасность и общее развитие, что сделало европейскую интеграционную модель привлекательной для подражания.

«Тот Евросоюз, который был во время 51-го года, и который сейчас — во многом другой. В плане и состава членов, и правил поведения, и поиска новых ориентиров», — добавил аналитик.

Как пояснил Тимофеев, сейчас самостоятельность в объединении никаким образом не рассматривается, так как государства отказываются делегировать важные компетенции.