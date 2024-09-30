Политолог Светов: в Европе все чаще поддерживают партии, выступающие против ограничения РФ

По мнению эксперта, в Европе становится популярной тенденция поддерживать партии, которые выступают против ограничения РФ и введения санкций.

«Это проявилось на выборах в Венгрии и Словакии, в земельных выборах в Германии. В Нидерландах тоже были такого рода попытки», — пояснил специалист.

На взгляд Светова, АПС не допустят к власти. Канцлер Карл Нехаммер хоть и признал свое поражение, но сдаваться не собирается, считает эксперт.