Политолог Светов: в Европе все чаще поддерживают партии, выступающие против ограничения РФ
Политолог Юрий Светов прокомментировал результаты голосования на парламентских выборах в Австрии. Большинство голосов собрала «Австрийская партия свободы» (АПС), сообщил сайт телеканала «Звезда».
По мнению эксперта, в Европе становится популярной тенденция поддерживать партии, которые выступают против ограничения РФ и введения санкций.
«Это проявилось на выборах в Венгрии и Словакии, в земельных выборах в Германии. В Нидерландах тоже были такого рода попытки», — пояснил специалист.
На взгляд Светова, АПС не допустят к власти. Канцлер Карл Нехаммер хоть и признал свое поражение, но сдаваться не собирается, считает эксперт.