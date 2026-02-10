Политолог Юрий Светов в беседе с сайтом RT указал, что после начала переговоров России и США о путях выхода из кризиса на Украине многие европейские лидеры незамедлительно выразили свое недовольство инициативой американского президента Дональда Трампа.

Эксперт отметил жесткую реакцию Европейского союза на возможное снижение напряженности и желание сохранить прежнюю стратегию. Помимо этого, европейские политики потребовали продолжения интенсивной поддержки Украины в рамках политики, проводимой администрацией предыдущего президента Джо Байдена.

Такая позиция привела к серьезным разногласиям внутри международного сообщества и ставит под сомнение перспективы дальнейшего сотрудничества, отметил Светов.

На фоне последних решений Евросоюза о предоставлении Украине крупной финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро, аналитик выразил сомнения в эффективности текущих подходов и заявил о стремлении отдельных стран навязать собственное видение дальнейших действий в кризисе.