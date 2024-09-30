Политолог и журналист Юрий Светов прокомментировал судебный процесс против лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Эти разбирательства могут закрыть ей путь к президентскому креслу, сообщил Life .

По словам эксперта, французские политики регулярно становятся героями подобных историй.

«Говорить о том, что за нее (Марин Ле Пен — прим. ред.) взялись потому, что у нее такая позиция (пророссийская — прим. ред.), не нужно», — отметил Светов.

Он также добавил, что в Европе нет тех, кто смог бы изменить отношение к России. Повлиять на ситуацию способна лишь победа на Украине, заявил политолог.