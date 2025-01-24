Политолог и журналист Юрий Светов, выступая в эфире программы «ОТРажение», рассказал о развитии отношений РФ со странами Балтии. Об этом сообщило ОТР .

По мнению эксперта, если государства будут играть роль «раздражителя России», то они продолжат получать поддержку от Соединенных Штатов.

«Это недорого стоит, а иметь раздражитель у границ России —почему бы нет? Тем более сейчас, когда начала провозглашаться эта идея Балтийского моря как внутреннего моря НАТО», — высказался специалист.

Он также указал на создание колониальных администраций во многих странах Европы. Такие объединения выполняют задачи от США, пояснил Светов.