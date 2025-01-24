Политолог Светов: США поддержат страны Балтии только как «раздражителя РФ»
Политолог и журналист Юрий Светов, выступая в эфире программы «ОТРажение», рассказал о развитии отношений РФ со странами Балтии. Об этом сообщило ОТР.
По мнению эксперта, если государства будут играть роль «раздражителя России», то они продолжат получать поддержку от Соединенных Штатов.
«Это недорого стоит, а иметь раздражитель у границ России —почему бы нет? Тем более сейчас, когда начала провозглашаться эта идея Балтийского моря как внутреннего моря НАТО», — высказался специалист.
Он также указал на создание колониальных администраций во многих странах Европы. Такие объединения выполняют задачи от США, пояснил Светов.