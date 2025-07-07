Политолог Светов назвал сильно преувеличенным сценарий гражданской войны в США

Политолог Юрий Светов выступил с комментарием в связи с обострением разногласий между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, опровергнув предположения о возможной гражданской войне в Соединенных Штатах. По мнению Светова, такие сценарии сильно преувеличены и не соответствуют реальной картине общественных настроений, написал NEWS.ru .

Светов аргументировал свою точку зрения ссылкой на европейские события, где рост военных расходов не вызвал массового народного возмущения. Политолог отметил, что современное общество привыкло к изменениям, и реакция общественности на кризисные явления зачастую оказывается ограниченной.

Отдельно Светов коснулся недавнего объявления Илона Маска о формировании новой политической партии «Америка». Учредители получили широкую поддержку, набрав более 65% голосов в опросе, организованном среди последователей Маска в Интернете. Такое активное вовлечение сторонников свидетельствует о высокой степени доверия и готовности поддержать инициативу предпринимателя, несмотря на возможные политические риски.