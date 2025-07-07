Политолог Светов назвал сильно преувеличенным сценарий гражданской войны в США

Политолог Юрий Светов выступил с комментарием в связи с обострением разногласий между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском, опровергнув предположения о возможной гражданской войне в Соединенных Штатах. По мнению Светова, такие сценарии сильно преувеличены и не соответствуют реальной картине общественных настроений, написал NEWS.ru.

Светов аргументировал свою точку зрения ссылкой на европейские события, где рост военных расходов не вызвал массового народного возмущения. Политолог отметил, что современное общество привыкло к изменениям, и реакция общественности на кризисные явления зачастую оказывается ограниченной.

Отдельно Светов коснулся недавнего объявления Илона Маска о формировании новой политической партии «Америка». Учредители получили широкую поддержку, набрав более 65% голосов в опросе, организованном среди последователей Маска в Интернете. Такое активное вовлечение сторонников свидетельствует о высокой степени доверия и готовности поддержать инициативу предпринимателя, несмотря на возможные политические риски.

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