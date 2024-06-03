Политолог Светов: Германия готовит общество к вступлению в конфликт с РФ

Немецкий генерал Кристиан Фройдинг допустил, что Украина сможет использовать переданные Германией ЗРК Patriot для атаки на российскую авиацию. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Юрий Светов.

«Давно говорили, как перетащить эти Patriot какими-то хитрыми путями, кривыми — одна страна дает, потом перевозит, потом они попадают на Украину», — отметил эксперт.

По его словам, для контроля за применением комплексов необходимо участие немецких военнослужащих. Таким образом европейская страна готовит свое общество к вступлению в конфликт с РФ.

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