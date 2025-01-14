Политолог Суслов: присоединение Гренландии к США возможно через признание ее независимости

В Соединенных Штатах подготовили проект закона, который разрешает Дональду Трампу после официального вступления в должность президента начать переговоры о присоединении Гренландии. Это возможно через признание независимости острова, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Об этом он рассказал в интервью сайту «Мир 24» .

«Если Гренландия проведет референдум о независимости и получит признание в качестве суверенного государства, то дальше оно будет вольно выстраивать такие отношения с США, которые заблагорассудится выстраивать этой стране», — отметил политолог.

Он добавил, что этот вопрос уже на повестке дня. Так, Дания официально согласилась, что Гренландия имеет право на признание своего суверенитета, резюмировал Суслов.