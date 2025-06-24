Политолог Супонина назвала хрупким текущее соглашение между Израилем и Ираном о прекращении огня

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина в интервью телеканалу «Звезда» прокомментировала роль России в достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем. Она подчеркнула, что российские дипломаты приложили немало усилий для координации переговоров с другими странами региона, включая Катар, Оман и Турцию.

По словам Супониной, посредническая роль Москвы имела решающее значение, поскольку Иран нуждался в поддержке, чтобы сформулировать условия перемирия. Напротив, Израиль выдвигал более амбициозные требования, что сделало достижение консенсуса сложной задачей.

Факт объявления о перемирии почти одновременно с визитом министра иностранных дел Ирана в Москву, в ходе которого состоялись переговоры с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным, свидетельствует о вкладе России в урегулирование конфликта, сказала она.

Супонина подчеркнула, что текущее соглашение о прекращении огня пока хрупко и нуждается в дальнейшем укреплении, чтобы окончательно стабилизировать ситуацию в регионе.