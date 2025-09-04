Одно из значительных достижений международной дипломатии в Пекине с 31 августа по 3 сентября 2025 года — формирование прочного энергетического партнерства между Россией и Китаем. Об этом сообщил политолог Сергей Станкевич в беседе с « ФедералПресс ».

По словам эксперта, главным достижением стало согласие Китая увеличить объем импорта газа по действующему газопроводу «Сила Сибири» с 38 до 44 миллиардов кубометров в год. Поставки газа с Сахалина вырастут на 20%, достигнув 12 миллиардов кубометров ежегодно.

«Ну и основная сенсация: „Газпром“ и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве нового газопровода „Сила Сибири — 2“», — отметил аналитик.

Как пояснил Станкевич, трубопровод длиной 2600 километров и пропускной способностью 50 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территорию Монголии.