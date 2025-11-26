Политолог Солонников усомнился в статусе Лондона как мирового финансового центра

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, в эфире ОТР высказался о текущем состоянии экономики Великобритании. По его словам, Лондон больше не входит даже в двадцатку основных финансовых центров мира.

«Лондон перестал входить в число даже двадцатки основных финансовых центров мира. И все вот это — "сказки" о том, что Лондон — золотая столица мира... Нет», — подчеркнул эксперт.

Солонников добавил, что по количеству финансовых сделок Лондон отстает от столиц многих развивающихся стран.

Ранее британский министр по делам бизнеса Питер Кайл сообщил телеканалу Sky News о том, что из-за высоких налогов из страны уезжают миллиардеры. Кроме того, колумнист Daily Mail Питер Хитченс призвал своих соотечественников покинуть Великобританию.