Политолог Дмитрий Солонников прокомментировал желание Словакии увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов, не оказывая военную помощь Украине. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, европейская страна идет в общем фарватере, однако ориентируется на личные интересы.

«Лучше что-то производить у себя — это рабочие места, это налоги, которые платятся здесь же, внутри Словакии. Покупать не американское оружие, а производить свое — выгодно», — пояснил специалист.

Он также отметил, что государство не станет ограничивать оборонное производство, если оно поддерживает ВВП.