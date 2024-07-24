Политолог Солонников: Словакия исходит из личных интересов при производстве боеприпасов

Политолог Дмитрий Солонников прокомментировал желание Словакии увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов, не оказывая военную помощь Украине. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам эксперта, европейская страна идет в общем фарватере, однако ориентируется на личные интересы.

«Лучше что-то производить у себя — это рабочие места, это налоги, которые платятся здесь же, внутри Словакии. Покупать не американское оружие, а производить свое — выгодно», — пояснил специалист.

Он также отметил, что государство не станет ограничивать оборонное производство, если оно поддерживает ВВП.

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