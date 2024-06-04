Политолог Смолин: ответ США на принятие закона об иноагентах в Грузии — проявление диктата

Госдеп США заявил, что американские власти без колебаний введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иностранных агентах. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Михаил Смолин.

На его взгляд, такая реакция со стороны Соединенных Штатов — проявление диктата «в отношении своих бывших сателлитов».

«США раньше считали, что Грузия абсолютно подконтрольна таким тенденциям, в том числе и во внешней политике Соединенных Штатов», — добавил эксперт.

По словам Смолина, грузинское правительство хочет формировать повестку по собственным представлениям. Американцы же выступают против нового закона из-за намерения контролировать группы влияния в стране.

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