Госдеп США заявил, что американские власти без колебаний введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иностранных агентах. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Михаил Смолин.

На его взгляд, такая реакция со стороны Соединенных Штатов — проявление диктата «в отношении своих бывших сателлитов».

«США раньше считали, что Грузия абсолютно подконтрольна таким тенденциям, в том числе и во внешней политике Соединенных Штатов», — добавил эксперт.

По словам Смолина, грузинское правительство хочет формировать повестку по собственным представлениям. Американцы же выступают против нового закона из-за намерения контролировать группы влияния в стране.