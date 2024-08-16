Политолог Скачко заявил, что решение Украины присоединиться к МУС может обернуться против властей страны

Российский политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой «Взгляд» прокомментировал решение Владимира Зеленского внести в Раду законопроект о ратификации Римского статута.

По его словам, эта инициатива в будущем может обернуться против властей страны.

«Во-первых, таким образом они хотят подтвердить собственную европейскость. Во-вторых, их цель — присоединиться к гонителям МУС против России», — добавил собеседник издания.

При этом Скачко отметил, что присоединение Украины к МУС не откроет для страны новых юридических перспектив в плане защиты собственных интересов.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, предполагающего ратификацию Римского статута Международного уголовного суда.