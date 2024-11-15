Владимир Зеленский обещал представить десять пунктов «плана стойкости» Украины. В беседе с сайтом « Взгляд » свое мнение по данному поводу высказал политолог Владимир Скачко.

По его словам, с помощью подобных идей Зеленский предлагает Западу и народу себя на место руководителя страны якобы в новых условиях.

«Все выдвигаемые им инициативы по большому счету не имеют никакого значения, поскольку они не обеспечены ничем, кроме краски, потраченной на печать», — отметил эксперт.

Он назвал киевское руководство банкротом. Украинские власти предлагают большое разнообразие планов, просто чтобы создать видимость бурной деятельности, пояснил политолог.