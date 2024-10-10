Политолог Синельников-Оришак счел прагматичным отказ Трампа от дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался от дальнейших дебатов со своей главной конкуренткой Камалой Харрис. В беседе с « Ридусом » ситуацию прокомментировал политолог Михаил Синельников-Оришак.

Эксперт связал решение Трампа с прагматичностью и нежеланием совершить ошибку в решающие недели предвыборной гонки. Первый раунд показал, что Харрис недооценивали, отметил специалист.

Он назвал странной убежденность российских и американских СМИ в отсутствии у Харрис ораторских способностей. Ранее политик достаточно успешно работала прокурором, напомнил Синельников-Оришак.