Политолог Синельников-Оришак счел прагматичным отказ Трампа от дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался от дальнейших дебатов со своей главной конкуренткой Камалой Харрис. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал политолог Михаил Синельников-Оришак.
Эксперт связал решение Трампа с прагматичностью и нежеланием совершить ошибку в решающие недели предвыборной гонки. Первый раунд показал, что Харрис недооценивали, отметил специалист.
Он назвал странной убежденность российских и американских СМИ в отсутствии у Харрис ораторских способностей. Ранее политик достаточно успешно работала прокурором, напомнил Синельников-Оришак.
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