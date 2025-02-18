Политолог Синельников-Оришак: не стоит относиться к словам Маска в адрес Лаврова серьезно

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с «Ридусом» прокомментировал слова Илона Маска в адрес российской делегации во время начала российско-американских переговоров.

Напомним, американский миллиардер и бизнесмен назвал главу МИД России Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова «компетентным руководством».

Собеседник издания считает, что не стоит относиться к этим словам серьезно. На его взгляд, заявление Маска ровным счетом ничего не значит.

«Маск — известный социопат, любящий идти против общественного мнения. Сегодня он оспаривает сложившееся на Западе общественное мнение о России, завтра начнет оспаривать что-нибудь другое», — добавил политолог.

Что касается самих переговоров, Синельников-Оришак уверен, что они пройдут успешно.