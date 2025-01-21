Политолог Синельников-Оришак назвал «несбыточной угрозой» слова Трампа о БРИКС

Американист-политолог Михаил Синельников-Оришак охарактеризовал заявления президента США Дональда Трампа о введении 100-процентных пошлин против стран БРИКС как «несбыточную угрозу». Об этом сообщил « Ридус ».

Эксперт отметил, что столь жесткие меры политика в отношении объединения нанесут ущерб экономике самих Соединенных Штатов.

«Трамп рискует очень быстро превратиться в „хромую утку“. Даже его соратники, среди которых есть адекватные люди, начнут косо поглядывать», — заявил специалист.

Чем больше подобных заявлений он сделает, добавил политолог, тем сильнее возрастет ощущение его неадекватности. Когда республиканцы начнут готовиться к новым выборам, «тележка может покатиться вниз».