Политолог Силаев: «цветную революцию» в Грузии повторить не удастся

В Грузии стали появляться призывы организовать акции протеста против «сфальсифицированных» итогов выборов в парламент. Напомним, победу одержала «Грузинская мечта». В беседе с « Ридусом » ситуацию прокомментировал политолог Николай Силаев.

По его мнению, подобные демонстрации вряд ли помогут оппозиционерам повторить «цветную революцию».

«Ну, допустим, вот они и вышли на протест, а что дальше? Там были какие-то разговоры о том, чтобы создать другое правительство, не „Грузинской мечты“, оппозиционное, и назначить выборы. Ладно, но как после этого половину населения убедить, что уже эти выборы правильные?!» — отметил эксперт.

Специалист указал на сомнения в эффективности попыток устроить государственный переворот. Не факт, что подобные действия будут иметь «хоть тень легитимности», добавил ученый.