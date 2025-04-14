Политолог Шпицен указал на ряд сложностей для ФРГ в поставках Taurus Украине

Немецкий политолог Грегор Шпицен прокомментировал высказывания лидера консервативного «Христианско-демократического союза» Фридриха Мерца о поставках ракет большой дальности Taurus на Украину. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, реализация плана будет сопровождаться рядом сложностей для ФРГ. Речь идет, например, об истечении срока годности у большинства крылатых ракет. Кроме того, стоимость каждой составит более миллиона евро (около 96 миллионов рублей), а для организации поставок потребуется комплектование для запуска техническим персоналом из Германии, пояснил аналитик.

В заключение Шпицен назвал Мерца неопытным политиком и напомнил, что продолжение поставок оружия на Украину приравнивается к участию в конфликте.