Политолог Шпицен указал на ряд сложностей для ФРГ в поставках Taurus Украине

Немецкий политолог Грегор Шпицен прокомментировал высказывания лидера консервативного «Христианско-демократического союза» Фридриха Мерца о поставках ракет большой дальности Taurus на Украину. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам эксперта, реализация плана будет сопровождаться рядом сложностей для ФРГ. Речь идет, например, об истечении срока годности у большинства крылатых ракет. Кроме того, стоимость каждой составит более миллиона евро (около 96 миллионов рублей), а для организации поставок потребуется комплектование для запуска техническим персоналом из Германии, пояснил аналитик.
В заключение Шпицен назвал Мерца неопытным политиком и напомнил, что продолжение поставок оружия на Украину приравнивается к участию в конфликте.
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