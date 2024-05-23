Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для ВСУ наносить удары по РФ американским оружием. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Владимир Шаповалов.

По его мнению, такое предложение является крайне безответственным. Политики Соединенных Штатов не понимают, как опасны данные заявления для мира, отметил эксперт.

«Поражает, насколько представление американцев не соответствует нормам и ценностям, существующим в отношениях между отдельными государствами», — добавил Шаповалов.

В заключение он отметил, что подобные высказывания — путь к дальнейшей эскалации конфликта между США и РФ.