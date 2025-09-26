Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований, проведенного на тему «Выборы в парламент Молдавии. Грозит ли республике утрата суверенитета?», обратили внимание на усиление вмешательства Запада в электоральные процессы в Молдавии. Заместитель директора департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «Взгляд» подчеркнул, что западные державы оказывают давление на население Молдавии.

Он привел в пример запрет российским наблюдателям присутствовать на выборах, что серьезно подрывает доверие к честности избирательной кампании.

Заместитель исполнительного директора Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов согласился с тезисом о том, что Запад систематически нарушает демократические принципы, используя выборы в Молдавии для продвижения собственных интересов. Он указал, что Европейский союз готов пожертвовать правами и свободами граждан, преследуя личные выгоды и сохраняя свое господство в Восточной Европе.