Политолог Шаповалов: у Макрона наступает очень сложный период

Выборы во Франции продемонстрировали дальнейшую поляризацию общества. Нынешнему президенту Макрону будет достаточно сложно, его ждет трудный период, сообщил политолог Владимир Шаповалов в беседе с RT.

По словам специалиста, Макрон не собирается уходить до конца своего срока, однако французские избиратели вынесли заслуженный приговор его действиям. Правительство в любом случае будет оппозиционно ему.

В целом Францию ждут серьезные потрясения и протесты. Страна вряд ли сможет в ближайшее время сформировать устойчивую политическую власть, отметил Михайлов.

Льготная ипотека в России — все. Что будет с рынком?

Трамп подготовил месть преследовавшим его чиновникам после переизбрания

Тайна Тунгусского метеорита. Последствия ощутил весь мир

«Чтобы компенсировать риски». Экономист Корнеев — об ужесточении требований к автокредитам

Неси меня, река. Рафтинг — что это такое?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте