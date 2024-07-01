Политолог Шаповалов: у Макрона наступает очень сложный период

Выборы во Франции продемонстрировали дальнейшую поляризацию общества. Нынешнему президенту Макрону будет достаточно сложно, его ждет трудный период, сообщил политолог Владимир Шаповалов в беседе с RT.

По словам специалиста, Макрон не собирается уходить до конца своего срока, однако французские избиратели вынесли заслуженный приговор его действиям. Правительство в любом случае будет оппозиционно ему.

В целом Францию ждут серьезные потрясения и протесты. Страна вряд ли сможет в ближайшее время сформировать устойчивую политическую власть, отметил Михайлов.