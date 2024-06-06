Политолог Шаповалов: США не стоит думать, что они неуязвимы

Президент Владимир Путин заявил, что Россия может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия Киеву. Соединенным Штатам не стоит думать, что они неуязвимы, сообщил политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, Западу во главе с США сделано более чем серьезное предупреждение. Поставка современных вооружений странам-союзникам России может повлечь за собой очень плачевные последствия.

В целом интересы США и их союзников сильно уязвимы по всему периметру планеты. Чтобы остановить агрессивные действия, не обязательно применять ядерное оружие, отметил Шаповалов.