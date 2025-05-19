Политолог Шаповалов сообщил, что Стубб выступает от ЕС для влияния на Трампа

Президент Финляндии выступает в качестве посланца от Евросоюза в попытке воздействовать на взгляды американского коллеги Дональда Трампа. Такое мнение высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в интервью RT .

Его слова прозвучали в ответ на сообщения о попытках Финляндии убедить главу США в необходимости усиления давления на Россию.

«Тут Стубб выступает в качестве посланца от ЕС, человека, который должен повлиять на Трампа. Почему он? Бытует мнение, что глава Финляндии находится в хороших отношениях с коллегой из США и последний ему доверяет», — пояснил аналитик.

Как отметил Шаповалов, обращение Стубба к Трампу содержит информацию, основанную на предположении, что американский лидер не осведомлен о подлинном положении вещей и потенциале России.