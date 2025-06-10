Политолог Шаповалов назвал G7 клубом неудачников, который ничего не решает

В программе «ОТРажение» прозвучало утверждение о скорой утрате актуальности формата G7. Ведущие обратились за комментарием к политологу Владимиру Шаповалову, сообщило ОТР .

По мнению эксперта, фактически дни G7 подошли к концу еще в 1999 году, когда появился формат G20. Причины перехода к расширенному составу объясняются неспособностью старой структуры справляться с глобальными вызовами.

«Сейчас G7 — это просто непонятно зачем существующая структура, которая ничего не решает. Но вот сейчас вместо того, чтобы заниматься экономикой, G7 занимается больше кознями против России», — заявил аналитик.

Он также отметил, что объединение превратилось в собрание неудачников, отчаянно пытающихся найти пути оживления своих экономик.