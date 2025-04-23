Эксперт Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов поделился с телеканалом «Звезда» мнением относительно отмены недавней встречи в Лондоне. Он указал на глубокий внутренний конфликт внутри западных стран, связанный с противостоянием между представителями глобализма и традиционного уклада.

Кроме того, собеседник акцентировал внимание на позиции президента Дональда Трампа, утверждая, что предложенные Трампом меры по урегулированию конфликта вокруг Украины сталкиваются с проблемами из-за непоследовательности украинской стороны.

Эксперт вспомнил заявление американского лидера о возможном выходе из переговоров в случае невыполнения договоренностей одной из сторон.