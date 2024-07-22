Политолог Семибратов: спонсоры предвыборной кампании Байдена поддержат Харрис, чтобы спасти свои деньги

Спонсоры, которые несколько месяцев лоббировали кандидатуру Джо Байдена и всячески вкладывались в его предвыборную кампанию, поддержат Камалу Харрис. Это позволит им спасти свои деньги, сообщил политолог Евгений Семибратов в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, инвесторы поняли, что Байден не способен выиграть выборы.

При этом нельзя исключать, что шансы Камалы Харрис будут зависеть от политики республиканцев и от действий Трампа. Не стоит забывать, что для многих американцев лидер республиканцев остается токсичной фигурой, отметил Семибратов.

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