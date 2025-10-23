Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов поделился со «Звездой» мнением о резолюции Европарламента, касающейся условий вступления Сербии в Европейский союз. Он подчеркнул, что эта мера носит пропагандистский характер и направлена на привлечение внимания молодого поколения сербов, ориентированного на интеграцию с ЕС.

Семибратов отметил, что в Сербии уже более года происходят массовые протесты против действующей власти, участники которых разделены на различные группы. Одни демонстративно дистанцируются от Запада, другие, особенно молодые сербы, незнакомые с трагическими событиями 1999 года, поддерживают интеграцию с ЕС и видят в этом экономическую выгоду.

Резолюция Европарламента, по мнению Семибратова, сформулирована таким образом, чтобы подчеркнуть, что интеграция Сербии в ЕС невозможна без солидарности с санкционной политикой Запада против России. Этот шаг направлен на создание общественного мнения среди сербов, которое будет благоприятствовать присоединению страны к ЕС.