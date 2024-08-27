Политолог Сардарян высказал мнение, что Маск не пойдет по тому же пути, что и Дуров

Доктор политических наук, профессор Генри Сардарян в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова вице-премьера Италии Маттео Сальвини о том, что следующим после Павла Дурова, кому «заткнут рот», будет американский предприниматель Илон Маск.

На взгляд политолога, вряд ли Маск пойдет по пути Дурова, поскольку у этих двух  известных людей совсем разные ситуации. У Дурова действительно есть «крутой канал коммуникации», который становится все более популярным, отметил собеседник издания.

«В случае с Маском сказать, чтобы платформа X вызывала бы такую реакцию у западных спецслужб — я в этом не уверен», — добавил Сардарян.

Эксперт считает, что если у властей США и возникнут юридические претензии к Маску, то совершенно по иной причине.

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