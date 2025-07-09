Политолог и публицист Юрий Самонкин проанализировал недавнюю сцену, когда супруга президента Франции Эммануэля Макрона отвергла его помощь при выходе из самолета. Самонкин увидел в этом событии признаки внутриполитических трудностей, испытываемых руководством страны, написал сайт телеканала «Звезда» .

Он подчеркнул, что взаимоотношения пары Макронов носят драматичный характер, напоминая сюжет телевизионного сериала с элементами неожиданности и напряжения. Постоянные конфликты и недопонимание между ними вызывают удивление и критику со стороны французских избирателей.

Политолог полагает, что проблема носит не только личный, но и политический характер, так как репутация главы государства тесно связана с восприятием гражданами его лидерских качеств и умения держать ситуацию под контролем.

Подобные эпизоды, по мнению Самонкина, создают «тревожные звоночки» для действующей власти и ставят под сомнение способность президента демонстрировать стабильность и авторитетность перед населением.